Китайський автомобільний ринок - справжня Мекка для електротранспорту.
Дивися повний текст Китайці почали продавати електричний Гелік за 3,6 тис. доларів (фото).
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:17
Китайці почали продавати електричний Гелік за 3,6 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайці почали продавати електричний Гелік за 3,6 тис. доларів (фото).
Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:24
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:05
Re: Китайці почали продавати електричний Гелік за 3,6 тис...
Щоб взяти за 3,6 кдол треба жити в Китаї і бути китайцем. В Україні ціна 9 тис.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:27
В китаї він стільки (3.6к) коштує, в Україні у 2.5 (!) разів дорожче (якщо вірити цифрі у повідомленні) Зі швидкістю 30 км/год (не більше 50) це не автомобіль (не "механічний тр. засіб") а "лісапет" гігантських розмірів, що захаращує дорогу (може не всі поспішають, але затори не потрібні нікому) (може десь фермеру деінде замість трактора? хто зна)
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