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Китайці почали продавати
електричний Гелік за 3,6 тис....

Китайці почали продавати електричний Гелік за 3,6 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:17

Китайці почали продавати електричний Гелік за 3,6 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Китайський автомобільний ринок - справжня Мекка для електротранспорту.

Дивися повний текст Китайці почали продавати електричний Гелік за 3,6 тис. доларів (фото).
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Это не машина, это китайский гаджет
civ
 
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  civ написав:Это не машина, это китайский гаджет

по цене сопоставим с део . ну или с жигулями. так лучше уже вот такой китайский самокат взять за 3,6 долларов чем корыто возрастом в 30-40 лет.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:05

Re: Китайці почали продавати електричний Гелік за 3,6 тис...

  -Segey- написав:так лучше уже вот такой китайский самокат взять за 3,6 долларов


Щоб взяти за 3,6 кдол треба жити в Китаї і бути китайцем. В Україні ціна 9 тис.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:27

  -Segey- написав: по цене сопоставим с део . ну или с жигулями. так лучше уже вот такой китайский самокат взять за 3,6 долларов чем корыто возрастом в 30-40 лет.

В китаї він стільки (3.6к) коштує, в Україні у 2.5 (!) разів дорожче (якщо вірити цифрі у повідомленні) Зі швидкістю 30 км/год (не більше 50) це не автомобіль (не "механічний тр. засіб") а "лісапет" гігантських розмірів, що захаращує дорогу (може не всі поспішають, але затори не потрібні нікому) (може десь фермеру деінде замість трактора? хто зна)
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