Державна фіскальна служба оголосила тендер на закупівлю 16 тис. комп'ютерів.
Дивися повний текст ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:17
ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:17
12 млн баксов, почти 20 штук за комп, ладно бы там серверы прикупали чтобы информацию хранить. Нахрена ж такое?!
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