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ДФС зібралася закупити
комп'ютерів на 316 млн гривень

ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:17

ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба оголосила тендер на закупівлю 16 тис. комп'ютерів.

Дивися повний текст ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:17

12 млн баксов, почти 20 штук за комп, ладно бы там серверы прикупали чтобы информацию хранить. Нахрена ж такое?!
valentyn_zhuravlev
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