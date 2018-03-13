Державна фіскальна служба оголосила тендер на закупівлю 16 тис. комп'ютерів.
Дивися повний текст ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:17
ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:17
12 млн баксов, почти 20 штук за комп, ладно бы там серверы прикупали чтобы информацию хранить. Нахрена ж такое?!
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:59
Ну так на минуточку это по 19750 за 1 компьютер. Машина для работы ну по максимуму с монитором выйдет 10000 грн. У меня на работе моноблок Асус выходил 11000 грн для работы с головой.
Хм. они что собираются открывать компьютерный клуб и покупать игровые компьютеры ?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:03
А чего мелочиться? Украинцы всё оплатят.
А "зачем, почему" - это уже другое дело. Может откат заложили 50%, а может будут майнить биткоин. А может и то, и другое
Всё IMHO
Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:01
Т.е. планируется полностью заменить все компы во всех отделениях?
Если на каждый комп будет куплена индивидуальная лицензия на Windows 10, Microsoft Office и пр. программы, то вполне может, что это еще и дешево.
Корпоративные лицензии не предлагать!
Кто-нибудь знает судьбу ноутбуков, купленных на "Выборы 2012"? Частично ответ нашел здесь:
Справочно - характеристики того самого НР 4540s:
В 2 раза больше, чем хочет купить ДФС, лежат на складах и пылятся. И хоть проц там еще 3-го поколения, 2-х ядерный, но 4-х потоковый, а видеокарта дискретная с 1 Гб выделенной памяти. Сам бы от такого ноута не отказался.
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