ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень
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Ну так на минуточку это по 19750 за 1 компьютер. Машина для работы ну по максимуму с монитором выйдет 10000 грн. У меня на работе моноблок Асус выходил 11000 грн для работы с головой. Хм. они что собираются открывать компьютерный клуб и покупать игровые компьютеры ?
Государственная фискальная служба объявила тендер на закупку 16 тыс. компьютеров.
Т.е. планируется полностью заменить все компы во всех отделениях?
Если на каждый комп будет куплена индивидуальная лицензия на Windows 10, Microsoft Office и пр. программы, то вполне может, что это еще и дешево. Корпоративные лицензии не предлагать!
Кто-нибудь знает судьбу ноутбуков, купленных на "Выборы 2012"? Частично ответ нашел здесь:
22.05.2014 Верховная Рада выделила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 993,6 млн грн. На эти деньги ЦИК установил на каждом из избирательных участков Украины 64 384 веб-камеры (Logitech C310) и 32 192 ноутбука (НР 4540s).
В 2 раза больше, чем хочет купить ДФС, лежат на складах и пылятся. И хоть проц там еще 3-го поколения, 2-х ядерный, но 4-х потоковый, а видеокарта дискретная с 1 Гб выделенной памяти. Сам бы от такого ноута не отказался.
Государственная фискальная служба объявила тендер на закупку 16 тыс. компьютеров.
Т.е. планируется полностью заменить все компы во всех отделениях?
Если на каждый комп будет куплена индивидуальная лицензия на Windows 10, Microsoft Office и пр. программы, то вполне может, что это еще и дешево. Корпоративные лицензии не предлагать!
Кто-нибудь знает судьбу ноутбуков, купленных на "Выборы 2012"? Частично ответ нашел здесь:
22.05.2014 Верховная Рада выделила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 993,6 млн грн. На эти деньги ЦИК установил на каждом из избирательных участков Украины 64 384 веб-камеры (Logitech C310) и 32 192 ноутбука (НР 4540s).
... В 2 раза больше, чем хочет купить ДФС, лежат на складах и пылятся.
А откуда выделенное? В статье в основном описываются камеры, а не ноуты.
Читайте внимательно:
комплект из двух камер и ноутбука ... Мэр города Запорожье Александр Син говорит, что к "запорожским" камерам после выборов никто не прикасался. "Все 278 комплектов, с помощью которых велось наблюдение в Запорожье, лежат у нас на хранении. После выборов их направили в районные администрации. Под нужды с тех пор они никому не выдавались: техника принадлежит ЦИК, а у нас она просто хранится".
Такая же судьба у более чем 750 наборов, использовавшихся в Житомирской области, рассказал председатель областной государственной администрации Сидор Кизин.
Руководитель отдела госреестра избирателей Сыховского района Александр Морозов также сообщил, что оборудование никак не использовалось после выборов. "Все 55 местных комплектов хранятся у нас", - говорит чиновник.
Т.к. статья почти 4-летней давности и хотел узнать о их судьбе. Может у вас есть более свежая информация и вы ею поделитесь с форумчанами?