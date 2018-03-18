ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень

комплект из двух камер и ноутбука

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Мэр города Запорожье Александр Син говорит, что к "запорожским" камерам после выборов никто не прикасался. "Все 278 комплектов , с помощью которых велось наблюдение в Запорожье, лежат у нас на хранении. После выборов их направили в районные администрации. Под нужды с тех пор они никому не выдавались: техника принадлежит ЦИК, а у нас она просто хранится".



Такая же судьба у более чем 750 наборов , использовавшихся в Житомирской области, рассказал председатель областной государственной администрации Сидор Кизин.



Руководитель отдела госреестра избирателей Сыховского района Александр Морозов также сообщил, что оборудование никак не использовалось после выборов. "Все 55 местных комплектов хранятся у нас", - говорит чиновник.

