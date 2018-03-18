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ДФС зібралася закупити
комп'ютерів на 316 млн гривень

ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:17

ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба оголосила тендер на закупівлю 16 тис. комп'ютерів.

Дивися повний текст ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:17

12 млн баксов, почти 20 штук за комп, ладно бы там серверы прикупали чтобы информацию хранить. Нахрена ж такое?!
valentyn_zhuravlev
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:59

Ну так на минуточку это по 19750 за 1 компьютер. Машина для работы ну по максимуму с монитором выйдет 10000 грн. У меня на работе моноблок Асус выходил 11000 грн для работы с головой.
Хм. они что собираются открывать компьютерный клуб и покупать игровые компьютеры ?
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:03

А чего мелочиться? Украинцы всё оплатят.
А "зачем, почему" - это уже другое дело. Может откат заложили 50%, а может будут майнить биткоин. А может и то, и другое
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:01

Государственная фискальная служба объявила тендер на закупку 16 тыс. компьютеров.

Т.е. планируется полностью заменить все компы во всех отделениях?

Если на каждый комп будет куплена индивидуальная лицензия на Windows 10, Microsoft Office и пр. программы, то вполне может, что это еще и дешево.
Корпоративные лицензии не предлагать!


Кто-нибудь знает судьбу ноутбуков, купленных на "Выборы 2012"? Частично ответ нашел здесь:
22.05.2014
Верховная Рада выделила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 993,6 млн грн. На эти деньги ЦИК установил на каждом из избирательных участков Украины 64 384 веб-камеры (Logitech C310) и 32 192 ноутбука (НР 4540s).

http://biz.liga.net/all/telekom/stati/2 ... yborov.htm

Справочно - характеристики того самого НР 4540s: https://rozetka.com.ua/hp_probook_4540s ... cteristics

В 2 раза больше, чем хочет купить ДФС, лежат на складах и пылятся. И хоть проц там еще 3-го поколения, 2-х ядерный, но 4-х потоковый, а видеокарта дискретная с 1 Гб выделенной памяти. Сам бы от такого ноута не отказался.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:42

  yanyura написав:
Государственная фискальная служба объявила тендер на закупку 16 тыс. компьютеров.

Т.е. планируется полностью заменить все компы во всех отделениях?

Если на каждый комп будет куплена индивидуальная лицензия на Windows 10, Microsoft Office и пр. программы, то вполне может, что это еще и дешево.
Корпоративные лицензии не предлагать!


Кто-нибудь знает судьбу ноутбуков, купленных на "Выборы 2012"? Частично ответ нашел здесь:
22.05.2014
Верховная Рада выделила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 993,6 млн грн. На эти деньги ЦИК установил на каждом из избирательных участков Украины 64 384 веб-камеры (Logitech C310) и 32 192 ноутбука (НР 4540s).

http://biz.liga.net/all/telekom/stati/2 ... yborov.htm

Справочно - характеристики того самого НР 4540s: https://rozetka.com.ua/hp_probook_4540s ... cteristics

В 2 раза больше, чем хочет купить ДФС, лежат на складах и пылятся.


А откуда выделенное? В статье в основном описываются камеры, а не ноуты.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:07

  Sommer написав:
  yanyura написав:
...
В 2 раза больше, чем хочет купить ДФС, лежат на складах и пылятся.


А откуда выделенное? В статье в основном описываются камеры, а не ноуты.

Читайте внимательно:
комплект из двух камер и ноутбука
...
Мэр города Запорожье Александр Син говорит, что к "запорожским" камерам после выборов никто не прикасался. "Все 278 комплектов, с помощью которых велось наблюдение в Запорожье, лежат у нас на хранении. После выборов их направили в районные администрации. Под нужды с тех пор они никому не выдавались: техника принадлежит ЦИК, а у нас она просто хранится".

Такая же судьба у более чем 750 наборов, использовавшихся в Житомирской области, рассказал председатель областной государственной администрации Сидор Кизин.

Руководитель отдела госреестра избирателей Сыховского района Александр Морозов также сообщил, что оборудование никак не использовалось после выборов. "Все 55 местных комплектов хранятся у нас", - говорит чиновник.

Т.к. статья почти 4-летней давности и хотел узнать о их судьбе. Может у вас есть более свежая информация и вы ею поделитесь с форумчанами?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:40

  yanyura написав:
  Sommer написав:А откуда выделенное? В статье в основном описываются камеры, а не ноуты.

Читайте внимательно:
комплект из двух камер и ноутбука
...
Мэр города Запорожье Александр Син говорит, что к "запорожским" камерам после выборов никто не прикасался. "Все 278 комплектов, с помощью которых велось наблюдение в Запорожье, лежат у нас на хранении. ".



И написано "к запорожским камерам".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:45

  Sommer написав:
  yanyura написав:
  Sommer написав:А откуда выделенное? В статье в основном описываются камеры, а не ноуты.

Читайте внимательно:
комплект из двух камер и ноутбука
...
Мэр города Запорожье Александр Син говорит, что к "запорожским" камерам после выборов никто не прикасался. "Все 278 комплектов, с помощью которых велось наблюдение в Запорожье, лежат у нас на хранении. ".



И написано "к запорожским камерам".

"Дядя, вы ...?" (с)
комплект из двух камер и ноутбука
...
Все 278 комплектов, с помощью которых велось наблюдение в Запорожье, лежат у нас на хранении. ".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:50

  -Segey- написав:Ну так на минуточку это по 19750 за 1 компьютер. Машина для работы ну по максимуму с монитором выйдет 10000 грн. У меня на работе моноблок Асус выходил 11000 грн для работы с головой.
Хм. они что собираются открывать компьютерный клуб и покупать игровые компьютеры ?

Какой клуб, какие игровые. Вы цены на нормальные машины давно смотрели? Нормальная машина для работы за 10к - это не по-максимуму, это минимум при целом ряде компромиссов
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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