ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень

Faceless написав:
Какой клуб, какие игровые. Вы цены на нормальные машины давно смотрели? Нормальная машина для работы за 10к - это не по-максимуму, это минимум при целом ряде компромиссов
В основном компы сейчас используют только для выхода в интернет, причём не обычный, а для доступа к базам данных. Т. е. подойдёт даже самый древнейший компьютер, или древнейший планшет, или даже мобилка, даже без андроид и иос.
Мы в ворде учились работать на пентиум 133 мгц с 32 мб памяти. Причём ворд абсолютно с тем же функционалом. По сути дела, мощнее ничего и не нужно, чтоб отправить запрос на сервер, и получить ответ или изменить какие-то данные