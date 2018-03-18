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ДФС зібралася закупити
комп'ютерів на 316 млн гривень

ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:11

  Faceless написав:
  -Segey- написав:Ну так на минуточку это по 19750 за 1 компьютер. Машина для работы ну по максимуму с монитором выйдет 10000 грн. У меня на работе моноблок Асус выходил 11000 грн для работы с головой.
Хм. они что собираются открывать компьютерный клуб и покупать игровые компьютеры ?

Какой клуб, какие игровые. Вы цены на нормальные машины давно смотрели? Нормальная машина для работы за 10к - это не по-максимуму, это минимум при целом ряде компромиссов

В основном компы сейчас используют только для выхода в интернет, причём не обычный, а для доступа к базам данных. Т. е. подойдёт даже самый древнейший компьютер, или древнейший планшет, или даже мобилка, даже без андроид и иос.

Мы в ворде учились работать на пентиум 133 мгц с 32 мб памяти. Причём ворд абсолютно с тем же функционалом. По сути дела, мощнее ничего и не нужно, чтоб отправить запрос на сервер, и получить ответ или изменить какие-то данные
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:29

  safonovstanislav написав:
  Faceless написав:
  -Segey- написав:Ну так на минуточку это по 19750 за 1 компьютер. Машина для работы ну по максимуму с монитором выйдет 10000 грн. У меня на работе моноблок Асус выходил 11000 грн для работы с головой.
Хм. они что собираются открывать компьютерный клуб и покупать игровые компьютеры ?

Какой клуб, какие игровые. Вы цены на нормальные машины давно смотрели? Нормальная машина для работы за 10к - это не по-максимуму, это минимум при целом ряде компромиссов

В основном компы сейчас используют только для выхода в интернет, причём не обычный, а для доступа к базам данных. Т. е. подойдёт даже самый древнейший компьютер, или древнейший планшет, или даже мобилка, даже без андроид и иос.

Мы в ворде учились работать на пентиум 133 мгц с 32 мб памяти. Причём ворд абсолютно с тем же функционалом. По сути дела, мощнее ничего и не нужно, чтоб отправить запрос на сервер, и получить ответ или изменить какие-то данные

Был бы неплохой юмор, если бы вы его уже не повторяли несколько раз
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:53

  Faceless написав:Был бы неплохой юмор, если бы вы его уже не повторяли несколько раз

Мне понравилось, как сделали в самолёте, когда летел из Таиланда. За этим реально будущее. 1 мощный компьютер, и 300 планшетов в сидения. Фильмы, игры, музыка. Просто колоссальная экономия ресурсов. Сейчас же все покупают персональные компьютеры, которые большинство времени выключены, процессор загружен на 1%, оперативная память и на четверть не используется, а свободное место на дисках годами не используется. Ресурсы 10 таких компов, спокойно могут использовать 100-1000 пользователей
safonovstanislav
 
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