ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень

Додано: Суб 24 бер, 2018 21:13

safonovstanislav написав: Faceless написав: Был бы неплохой юмор, если бы вы его уже не повторяли несколько раз Был бы неплохой юмор, если бы вы его уже не повторяли несколько раз

Мне понравилось, как сделали в самолёте, когда летел из Таиланда. За этим реально будущее. 1 мощный компьютер, и 300 планшетов в сидения. Фильмы, игры, музыка. Просто колоссальная экономия ресурсов. Сейчас же все покупают персональные компьютеры, которые большинство времени выключены, процессор загружен на 1%, оперативная память и на четверть не используется, а свободное место на дисках годами не используется. Ресурсы 10 таких компов, спокойно могут использовать 100-1000 пользователей Мне понравилось, как сделали в самолёте, когда летел из Таиланда. За этим реально будущее. 1 мощный компьютер, и 300 планшетов в сидения. Фильмы, игры, музыка. Просто колоссальная экономия ресурсов. Сейчас же все покупают персональные компьютеры, которые большинство времени выключены, процессор загружен на 1%, оперативная память и на четверть не используется, а свободное место на дисках годами не используется. Ресурсы 10 таких компов, спокойно могут использовать 100-1000 пользователей

В ряде организаций это уже настоящее - все работают через терминал на сервере. От терминала много не требуется, вся инфа хранится на сервере. Заодно решаются вопросы безопасности.Но поднять и поддерживать такую инфраструктуру немного сложнее чем держать "классический" парк пользовательских машин сетевые ресурсы для общего доступа, и в обозримом будущем для таких контор как ДФС это задача непосильная.А что касается мощности таких обычных рабочих машин - то и задачи сейчас не те, что были десять-пятнадать лет назад, и требования к производительности и отзывчивости, и главное - софт совсем не тот и экономия ресурсов не в приоритете ввиду их относительной дешевизны. Потому то если говорить о нормальной машине для комфортной работы (речь о "офисной" работе, а не о разработке или дизайне) с нормальным монитором и лицензионным софтом, то 19к - это вовсе не дорого