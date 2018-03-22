Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.
Дивися повний текст Київ визначився з умовами передачі землі під будівництво нової гілки метро.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:50
Київ визначився з умовами передачі землі під будівництво...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ визначився з умовами передачі землі під будівництво нової гілки метро.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:50
На Троещину раздеребанили 2 ярда баксов, а вместо моста одоробло и земля на выходе с моста на правом берегу захвачена ворюгами-чинушами, а Кличко не открыл за 4 года ни одной станции метро. Так что хватит пустой болтовни.
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