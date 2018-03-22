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Київ визначився з умовами
передачі землі під будівництво...

Київ визначився з умовами передачі землі під будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:50

Київ визначився з умовами передачі землі під будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

Дивися повний текст Київ визначився з умовами передачі землі під будівництво нової гілки метро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:50

На Троещину раздеребанили 2 ярда баксов, а вместо моста одоробло и земля на выходе с моста на правом берегу захвачена ворюгами-чинушами, а Кличко не открыл за 4 года ни одной станции метро. Так что хватит пустой болтовни.
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