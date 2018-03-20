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Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила голова Офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів.
Дивися повний текст Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair
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