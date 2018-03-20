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Стала відома ціна квитків на
рейси авіакомпанії Ryanair

Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:48

Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила голова Офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів.

Дивися повний текст Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:04

Ну тут нечего добавить. Молодцы и спасибо
fishman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:11

Скоро с Пэтиных фабрик все начнут улетать в Польшу на сбор огурцов. Совсем бедолага без рабов может остаться.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:22

Re: Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair

И... зрадофилы привычно переобулись на ходу и начали рассказывать, что Райанэйр на самом деле - это плохо.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:26

  Sommer написав:И... зрадофилы привычно переобулись на ходу и начали рассказывать, что Райанэйр на самом деле - это плохо.


А чем хороша летающая маршрутка?
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:30

  Ratatui написав:
  Sommer написав:И... зрадофилы привычно переобулись на ходу и начали рассказывать, что Райанэйр на самом деле - это плохо.


А чем хороша летающая маршрутка?

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Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:33

Vint

Именно об этом и написал. Благодаря безвизу польские огурцы стали доступнее, а теперь до них можно ещё и в автобусе долететь, а не ехать по ухабам.
Ratatui
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