Про це повідомила голова Офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів.
Дивися повний текст Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:48
Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:11
Скоро с Пэтиных фабрик все начнут улетать в Польшу на сбор огурцов. Совсем бедолага без рабов может остаться.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:22
Re: Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair
И... зрадофилы привычно переобулись на ходу и начали рассказывать, что Райанэйр на самом деле - это плохо.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:26
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:30
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:33
Vint
Именно об этом и написал. Благодаря безвизу польские огурцы стали доступнее, а теперь до них можно ещё и в автобусе долететь, а не ехать по ухабам.
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