Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair

Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:22

И... зрадофилы привычно переобулись на ходу и начали рассказывать, что Райанэйр на самом деле - это плохо.

Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...