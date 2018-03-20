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Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила голова Офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів.
Дивися повний текст Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair
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R2
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:04
Ну тут нечего добавить. Молодцы и спасибо
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fishman
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:11
Скоро с Пэтиных фабрик все начнут улетать в Польшу на сбор огурцов. Совсем бедолага без рабов может остаться.
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Ratatui
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:22
И... зрадофилы привычно переобулись на ходу и начали рассказывать, что Райанэйр на самом деле - это плохо.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:26
Sommer написав:
И... зрадофилы привычно переобулись на ходу и начали рассказывать, что Райанэйр на самом деле - это плохо.
А чем хороша летающая маршрутка?
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Ratatui
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:30
Ratatui написав: Sommer написав:
И... зрадофилы привычно переобулись на ходу и начали рассказывать, что Райанэйр на самом деле - это плохо.
А чем хороша летающая маршрутка?
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Vint
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:33
Vint
Именно об этом и написал. Благодаря безвизу польские огурцы стали доступнее, а теперь до них можно ещё и в автобусе долететь, а не ехать по ухабам.
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Ratatui
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Додано: Суб 24 бер, 2018 01:59
Ratatui иди на йух с украинского сайта, де*** ватный...а за Ryanair отлельный респект, взял себе уже на ноябрь за 9,99 в Краков + безвиз, шикарно просто! Зашел на белорусский сайт, завидуют таким нашим ценам и безвизу, у них одна белавиа с 150-300 евро за билет
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svm30055
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Додано: Суб 24 бер, 2018 07:00
svm30055 написав:
Ratatui иди на йух с украинского сайта, де*** ватный...а за Ryanair отлельный респект, взял себе уже на ноябрь за 9,99 в Краков + безвиз, шикарно просто! Зашел на белорусский сайт, завидуют таким нашим ценам и безвизу, у них одна белавиа с 150-300 евро за билет
За 7 месяцев до вылета можно и на нормальные компании взять дешевый билет. А чтобы преуменьшить эйфорию от очередной "перемоги" надо более детально озвучить условия полета на этом лоукостере из Украины или писать прямо - на все полеты по всем направлениям райнера независимо от того когда взяли билет и когда летите билеты стоят 10 евро, причем будете вылетать из нормальных аэропортов и приземляться в таких же, а не за 50-60км от цивилизации, и далее такие мелочи как оплата регистрации,багаж и т.д.
back in USSR
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slavek
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Додано: Суб 24 бер, 2018 08:15
slavek написав: svm30055 написав:
Ratatui иди на йух с украинского сайта, де*** ватный...а за Ryanair отлельный респект, взял себе уже на ноябрь за 9,99 в Краков + безвиз, шикарно просто! Зашел на белорусский сайт, завидуют таким нашим ценам и безвизу, у них одна белавиа с 150-300 евро за билет
За 7 месяцев до вылета можно и на нормальные компании взять дешевый билет. А чтобы преуменьшить эйфорию от очередной "перемоги" надо более детально озвучить условия полета на этом лоукостере из Украины или писать прямо - на все полеты по всем направлениям райнера независимо от того когда взяли билет и когда летите билеты стоят 10 евро, причем будете вылетать из нормальных аэропортов и приземляться в таких же, а не за 50-60км от цивилизации, и далее такие мелочи как оплата регистрации,багаж и т.д.
Забыл перелогинится?
Или новый бот на смену заступил?
Покажи пример нелоукостера с такими ценами.
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Vint
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