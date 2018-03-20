Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair
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slavek написав: За 7 месяцев до вылета можно и на нормальные компании взять дешевый билет. А чтобы преуменьшить эйфорию от очередной "перемоги" надо более детально озвучить условия полета на этом лоукостере из Украины или писать прямо - на все полеты по всем направлениям райнера независимо от того когда взяли билет и когда летите билеты стоят 10 евро, причем будете вылетать из нормальных аэропортов и приземляться в таких же, а не за 50-60км от цивилизации, и далее такие мелочи как оплата регистрации,багаж и т.д.
в МАУ даже за полгода нет билетов по 9,99 евро в Европу...
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