Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
slavek написав: За 7 месяцев до вылета можно и на нормальные компании взять дешевый билет. А чтобы преуменьшить эйфорию от очередной "перемоги" надо более детально озвучить условия полета на этом лоукостере из Украины или писать прямо - на все полеты по всем направлениям райнера независимо от того когда взяли билет и когда летите билеты стоят 10 евро, причем будете вылетать из нормальных аэропортов и приземляться в таких же, а не за 50-60км от цивилизации, и далее такие мелочи как оплата регистрации,багаж и т.д.
в МАУ даже за полгода нет билетов по 9,99 евро в Европу...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
svm30055 написав:Ratatui иди на йух с украинского сайта, де*** ватный...а за Ryanair отлельный респект, взял себе уже на ноябрь за 9,99 в Краков + безвиз, шикарно просто! Зашел на белорусский сайт, завидуют таким нашим ценам и безвизу, у них одна белавиа с 150-300 евро за билет
Дател ты ошибся огурцы лучше летом с грунта собирать. Зимой от химии в теплице можешь аллергию подцепить. Лети без багажа. а то останешься в одних трусах. У бомжей в кармане больше 10 евро же не бывает, а за чемодан с запасными перчатками и кедами могут содрать больше.
Ну что, нормальные такие цены. Правда, нужно понимать, что пока это промо-тарифы, а в реальности будет примерно в полтора-два раза дороже. Приятно, что Райаны выдрали у Борисполя Барселону, можно сказать, что средний перелет в Испанию в следующем году по цене сложится вдвое. Жаль, нет ни одного направления на Германию, но там МАУ стало стеной. Зато пол-Польши пересекается с ВиззЭйром, там ценовая заруба за пассажиров будет нешуточная.