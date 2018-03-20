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Стала відома ціна квитків на
рейси авіакомпанії Ryanair

Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:40

  slavek написав: За 7 месяцев до вылета можно и на нормальные компании взять дешевый билет. А чтобы преуменьшить эйфорию от очередной "перемоги" надо более детально озвучить условия полета на этом лоукостере из Украины или писать прямо - на все полеты по всем направлениям райнера независимо от того когда взяли билет и когда летите билеты стоят 10 евро, причем будете вылетать из нормальных аэропортов и приземляться в таких же, а не за 50-60км от цивилизации, и далее такие мелочи как оплата регистрации,багаж и т.д.

в МАУ даже за полгода нет билетов по 9,99 евро в Европу...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:07

Покупал за год МАУ лоукост-тариф за 820 грн в Амстердам.
Сейчас 8300 грн полный билет на тот день))

Билет назад из Кёльна от визза обошёлся в 50 евро.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:36

  svm30055 написав:Ratatui иди на йух с украинского сайта, де*** ватный...а за Ryanair отлельный респект, взял себе уже на ноябрь за 9,99 в Краков + безвиз, шикарно просто! Зашел на белорусский сайт, завидуют таким нашим ценам и безвизу, у них одна белавиа с 150-300 евро за билет


Дател ты ошибся огурцы лучше летом с грунта собирать. Зимой от химии в теплице можешь аллергию подцепить. Лети без багажа. а то останешься в одних трусах. У бомжей в кармане больше 10 евро же не бывает, а за чемодан с запасными перчатками и кедами могут содрать больше. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:37

  Vint написав:Забыл перелогинится?
Или новый бот на смену заступил?
Покажи пример нелоукостера с такими ценами.


Не хами, парниша,лучше расскажи в деталях о полете за 10 евро - в какой аэропорт прилетит ( это только в Украине им дают лучший терминал), сколько багажа, стоимость регистрации и т.д.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:47

  slavek написав:
  Vint написав:Забыл перелогинится?
Или новый бот на смену заступил?
Покажи пример нелоукостера с такими ценами.


Не хами, парниша,лучше расскажи в деталях о полете за 10 евро - в какой аэропорт прилетит ( это только в Украине им дают лучший терминал), сколько багажа, стоимость регистрации и т.д.

Ну я виззэйром уже три раза по безвизу летал в Германию и Польшу. И знаю что к чему. За такую цену нормальный сервис.

А мокши ольгинские сидят и гавкают от зависти.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:53

  Vint написав:Ну я виззэйром уже три раза по безвизу летал в Германию и Польшу. И знаю что к чему. За такую цену нормальный сервис.
А мокши ольгинские сидят и гавкают от зависти.


Какую цену, при чем тут визэйр? И можно без дешевого хвастовства о чужой зависти.
Ну нечему пока в Украине завидовать,нечему.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:58

Ну что, нормальные такие цены. Правда, нужно понимать, что пока это промо-тарифы, а в реальности будет примерно в полтора-два раза дороже.
Приятно, что Райаны выдрали у Борисполя Барселону, можно сказать, что средний перелет в Испанию в следующем году по цене сложится вдвое.
Жаль, нет ни одного направления на Германию, но там МАУ стало стеной. Зато пол-Польши пересекается с ВиззЭйром, там ценовая заруба за пассажиров будет нешуточная.
antey1969
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