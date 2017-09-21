Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair
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Додано: Суб 24 бер, 2018 11:37
Vint написав:
Забыл перелогинится?
Или новый бот на смену заступил?
Покажи пример нелоукостера с такими ценами.
Не хами, парниша,лучше расскажи в деталях о полете за 10 евро - в какой аэропорт прилетит ( это только в Украине им дают лучший терминал), сколько багажа, стоимость регистрации и т.д.
back in USSR
slavek
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Додано: Суб 24 бер, 2018 11:47
slavek написав: Vint написав:
Забыл перелогинится?
Или новый бот на смену заступил?
Покажи пример нелоукостера с такими ценами.
Не хами, парниша,лучше расскажи в деталях о полете за 10 евро - в какой аэропорт прилетит ( это только в Украине им дают лучший терминал), сколько багажа, стоимость регистрации и т.д.
Ну я виззэйром уже три раза по безвизу летал в Германию и Польшу. И знаю что к чему. За такую цену нормальный сервис.
А мокши ольгинские сидят и гавкают от зависти.
Vint
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Додано: Суб 24 бер, 2018 11:53
Vint написав:
Ну я виззэйром уже три раза по безвизу летал в Германию и Польшу. И знаю что к чему. За такую цену нормальный сервис.
А мокши ольгинские сидят и гавкают от зависти.
Какую цену, при чем тут визэйр? И можно без дешевого хвастовства о чужой зависти.
Ну нечему пока в Украине завидовать,нечему.
back in USSR
slavek
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Додано: Суб 24 бер, 2018 11:58
Ну что, нормальные такие цены. Правда, нужно понимать, что пока это промо-тарифы, а в реальности будет примерно в полтора-два раза дороже.
Приятно, что Райаны выдрали у Борисполя Барселону, можно сказать, что средний перелет в Испанию в следующем году по цене сложится вдвое. Жаль, нет ни одного направления на Германию, но там МАУ стало стеной. Зато пол-Польши пересекается с ВиззЭйром, там ценовая заруба за пассажиров будет нешуточная.
antey1969
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Додано: Суб 24 бер, 2018 14:04
slavek написав: Vint написав:
Ну я виззэйром уже три раза по безвизу летал в Германию и Польшу. И знаю что к чему. За такую цену нормальный сервис.
А мокши ольгинские сидят и гавкают от зависти.
Какую цену,
при чем тут визэйр
? И можно без дешевого хвастовства о чужой зависти.
Ну нечему пока в Украине завидовать,нечему.
Визз и Раяны - два брата-акробата.
Стойки и гейты часто рядом.
Осенью летал на выходные с сыном в Будапешт за 2500 грн на 2х в два конца.
Vint
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Додано: Суб 24 бер, 2018 21:21
Vint написав:
Визз и Раяны - два брата-акробата.
Стойки и гейты часто рядом.
Только летают по разным направлениям -
https://znaj.ua/ru/society/so-vtoroj-po ... na-ukrayna Vint написав:
Осенью летал на выходные с сыном в Будапешт за 2500 грн на 2х в два конца.
Не так и дешево для венгерской компании
back in USSR
slavek
Повідомлень: 4599
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Додано: Суб 24 бер, 2018 22:55
slavek написав: Vint написав:
Визз и Раяны - два брата-акробата.
Стойки и гейты часто рядом.
Только летают по разным направлениям -
https://znaj.ua/ru/society/so-vtoroj-po ... na-ukrayna Vint написав:
Осенью летал на выходные с сыном в Будапешт за 2500 грн на 2х в два конца.
Не так и дешево для венгерской компании
Сколько тебе стоит из Москвы в Питер слетать?
Vint
Повідомлень: 682
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