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Стала відома ціна квитків на
рейси авіакомпанії Ryanair

Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:37

  Vint написав:Забыл перелогинится?
Или новый бот на смену заступил?
Покажи пример нелоукостера с такими ценами.


Не хами, парниша,лучше расскажи в деталях о полете за 10 евро - в какой аэропорт прилетит ( это только в Украине им дают лучший терминал), сколько багажа, стоимость регистрации и т.д.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:47

  slavek написав:
  Vint написав:Забыл перелогинится?
Или новый бот на смену заступил?
Покажи пример нелоукостера с такими ценами.


Не хами, парниша,лучше расскажи в деталях о полете за 10 евро - в какой аэропорт прилетит ( это только в Украине им дают лучший терминал), сколько багажа, стоимость регистрации и т.д.

Ну я виззэйром уже три раза по безвизу летал в Германию и Польшу. И знаю что к чему. За такую цену нормальный сервис.

А мокши ольгинские сидят и гавкают от зависти.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:53

  Vint написав:Ну я виззэйром уже три раза по безвизу летал в Германию и Польшу. И знаю что к чему. За такую цену нормальный сервис.
А мокши ольгинские сидят и гавкают от зависти.


Какую цену, при чем тут визэйр? И можно без дешевого хвастовства о чужой зависти.
Ну нечему пока в Украине завидовать,нечему.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:58

Ну что, нормальные такие цены. Правда, нужно понимать, что пока это промо-тарифы, а в реальности будет примерно в полтора-два раза дороже.
Приятно, что Райаны выдрали у Борисполя Барселону, можно сказать, что средний перелет в Испанию в следующем году по цене сложится вдвое.
Жаль, нет ни одного направления на Германию, но там МАУ стало стеной. Зато пол-Польши пересекается с ВиззЭйром, там ценовая заруба за пассажиров будет нешуточная.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:04

  slavek написав:
  Vint написав:Ну я виззэйром уже три раза по безвизу летал в Германию и Польшу. И знаю что к чему. За такую цену нормальный сервис.
А мокши ольгинские сидят и гавкают от зависти.


Какую цену, при чем тут визэйр? И можно без дешевого хвастовства о чужой зависти.
Ну нечему пока в Украине завидовать,нечему.

Визз и Раяны - два брата-акробата.
Стойки и гейты часто рядом.

Осенью летал на выходные с сыном в Будапешт за 2500 грн на 2х в два конца.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:21

  Vint написав:Визз и Раяны - два брата-акробата.
Стойки и гейты часто рядом.

Только летают по разным направлениям -
https://znaj.ua/ru/society/so-vtoroj-po ... na-ukrayna

  Vint написав:Осенью летал на выходные с сыном в Будапешт за 2500 грн на 2х в два конца.


Не так и дешево для венгерской компании
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:55

  slavek написав:
  Vint написав:Визз и Раяны - два брата-акробата.
Стойки и гейты часто рядом.

Только летают по разным направлениям -
https://znaj.ua/ru/society/so-vtoroj-po ... na-ukrayna

  Vint написав:Осенью летал на выходные с сыном в Будапешт за 2500 грн на 2х в два конца.


Не так и дешево для венгерской компании

Сколько тебе стоит из Москвы в Питер слетать?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 06:23

  Vint написав:Сколько тебе стоит из Москвы в Питер слетать?


Я не летаю из Москвы в Питер, т.к. в отличие от тебя живу в Киеве в Печерском районе.Вот в Тель-Авив часто летаю и там райнер выполняет только один рейс на Кипр в день.
И по поводу благодетеля
https://24tv.ua/v_chomu_problema_zahodu ... va_n943038
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 07:13

  slavek написав:
  Vint написав:Сколько тебе стоит из Москвы в Питер слетать?


Я не летаю из Москвы в Питер, т.к. в отличие от тебя живу в Киеве в Печерском районе.Вот в Тель-Авив часто летаю и там райнер выполняет только один рейс на Кипр в день.
И по поводу благодетеля
https://24tv.ua/v_chomu_problema_zahodu ... va_n943038

Так в чем проблема?
Конкуренция появилась и цены ещё упадут? Так ты же лоукостами не летаешь... в чем зрада?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 07:39

  Vint написав:Так в чем проблема?
Конкуренция появилась и цены ещё упадут? Так ты же лоукостами не летаешь... в чем зрада?


Если зашедший конкурент уничтожит единственного национального перевозчика и походя кучу остальных, то цены потом непременно вырастут.
А не летаю я по причине того, что по моим направлениям таковых нет. Кроме того, даже если они и появятся не спешу воспользоваться т.к. часто езжу с грузом более 7кг
back in USSR
slavek
 
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