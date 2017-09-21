Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair

Не хами, парниша,лучше расскажи в деталях о полете за 10 евро - в какой аэропорт прилетит ( это только в Украине им дают лучший терминал), сколько багажа, стоимость регистрации и т.д.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 11:37
Не хами, парниша,лучше расскажи в деталях о полете за 10 евро - в какой аэропорт прилетит ( это только в Украине им дают лучший терминал), сколько багажа, стоимость регистрации и т.д.
back in USSR
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:47
Ну я виззэйром уже три раза по безвизу летал в Германию и Польшу. И знаю что к чему. За такую цену нормальный сервис.
А мокши ольгинские сидят и гавкают от зависти.
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:53
Какую цену, при чем тут визэйр? И можно без дешевого хвастовства о чужой зависти.
Ну нечему пока в Украине завидовать,нечему.
back in USSR
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:58
Ну что, нормальные такие цены. Правда, нужно понимать, что пока это промо-тарифы, а в реальности будет примерно в полтора-два раза дороже.
Приятно, что Райаны выдрали у Борисполя Барселону, можно сказать, что средний перелет в Испанию в следующем году по цене сложится вдвое.
Жаль, нет ни одного направления на Германию, но там МАУ стало стеной. Зато пол-Польши пересекается с ВиззЭйром, там ценовая заруба за пассажиров будет нешуточная.
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:04
Визз и Раяны - два брата-акробата.
Стойки и гейты часто рядом.
Осенью летал на выходные с сыном в Будапешт за 2500 грн на 2х в два конца.
Додано: Суб 24 бер, 2018 21:21
Только летают по разным направлениям -
Не так и дешево для венгерской компании
back in USSR
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:55
Сколько тебе стоит из Москвы в Питер слетать?
Додано: Нед 25 бер, 2018 06:23
Я не летаю из Москвы в Питер, т.к. в отличие от тебя живу в Киеве в Печерском районе.Вот в Тель-Авив часто летаю и там райнер выполняет только один рейс на Кипр в день.
И по поводу благодетеля
back in USSR
Додано: Нед 25 бер, 2018 07:13
Так в чем проблема?
Конкуренция появилась и цены ещё упадут? Так ты же лоукостами не летаешь... в чем зрада?
Додано: Нед 25 бер, 2018 07:39
Если зашедший конкурент уничтожит единственного национального перевозчика и походя кучу остальных, то цены потом непременно вырастут.
А не летаю я по причине того, что по моим направлениям таковых нет. Кроме того, даже если они и появятся не спешу воспользоваться т.к. часто езжу с грузом более 7кг
back in USSR
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