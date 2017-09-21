Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair

Додано: Суб 24 бер, 2018 11:58

Ну что, нормальные такие цены. Правда, нужно понимать, что пока это промо-тарифы, а в реальности будет примерно в полтора-два раза дороже.

Приятно, что Райаны выдрали у Борисполя Барселону, можно сказать, что средний перелет в Испанию в следующем году по цене сложится вдвое.

Жаль, нет ни одного направления на Германию, но там МАУ стало стеной. Зато пол-Польши пересекается с ВиззЭйром, там ценовая заруба за пассажиров будет нешуточная.