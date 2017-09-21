Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair
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Vint написав:Так в чем проблема? Конкуренция появилась и цены ещё упадут? Так ты же лоукостами не летаешь... в чем зрада?
Если зашедший конкурент уничтожит единственного национального перевозчика и походя кучу остальных, то цены потом непременно вырастут. А не летаю я по причине того, что по моим направлениям таковых нет. Кроме того, даже если они и появятся не спешу воспользоваться т.к. часто езжу с грузом более 7кг
В прошлом году только через Борисполь улетело больше 10 миллионов пассажиров, рост пассажиропотока 40% в год. Раян планирует перевезти 800к-лям пассажиров за год по всем украинским направлениям. С МАУ слабо пересекается. Что за бред или просто брата по крови Беню жалко?