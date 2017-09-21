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Стала відома ціна квитків на
рейси авіакомпанії Ryanair

Стала відома ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:00

  slavek написав:
  Vint написав:Так в чем проблема?
Конкуренция появилась и цены ещё упадут? Так ты же лоукостами не летаешь... в чем зрада?


Если зашедший конкурент уничтожит единственного национального перевозчика и походя кучу остальных, то цены потом непременно вырастут.
А не летаю я по причине того, что по моим направлениям таковых нет. Кроме того, даже если они и появятся не спешу воспользоваться т.к. часто езжу с грузом более 7кг

В прошлом году только через Борисполь улетело больше 10 миллионов пассажиров, рост пассажиропотока 40% в год. Раян планирует перевезти 800к-лям пассажиров за год по всем украинским направлениям. С МАУ слабо пересекается. Что за бред или просто брата по крови Беню жалко?
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:33

  Vint написав:В прошлом году только через Борисполь улетело больше 10 миллионов пассажиров, рост пассажиропотока 40% в год. Раян планирует перевезти 800к-лям пассажиров за год по всем украинским направлениям. С МАУ слабо пересекается. Что за бред или просто брата по крови Беню жалко?

Да я просто удивляюсь таким украинцам как ты. Все, что можно,за 26 лет сдали.Нет,оказывается,еще есть резервы
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:00

  slavek написав:
  Vint написав:В прошлом году только через Борисполь улетело больше 10 миллионов пассажиров, рост пассажиропотока 40% в год. Раян планирует перевезти 800к-лям пассажиров за год по всем украинским направлениям. С МАУ слабо пересекается. Что за бред или просто брата по крови Беню жалко?

Да я просто удивляюсь таким украинцам как ты. Все, что можно,за 26 лет сдали.Нет,оказывается,еще есть резервы


Да гасарбайтерам абы подешевле до огурцов польских добраться. Всё остальное им по барабану.
Ratatui
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