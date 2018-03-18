Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Гройсман заявляє про зростання економіки на 2,5%.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:58
Гройсман заявляє про зростання економіки на 2,5%
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Дивися повний текст Гройсман заявляє про зростання економіки на 2,5%.
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