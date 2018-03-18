RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман заявляє про
зростання економіки на 2,5%

Гройсман заявляє про зростання економіки на 2,5%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:58

Гройсман заявляє про зростання економіки на 2,5%

Пропонуємо до обговорення:
Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Гройсман заявляє про зростання економіки на 2,5%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80981
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:58

При таких то долгах..
Moimir
 
Повідомлень: 430
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:53

Moimir, при яких боргах?
Sharpe
 
Повідомлень: 54
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, Вкладчик1234 і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман: у Борисполі домовилися з Ryanair
R2 » Сер 21 бер, 2018 13:36
5 128
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 бер, 2018 18:35
Вкладчик1234
Гройсман відреагував на обшуки в "Новій Пошті" 1, 2
R2 » Пон 19 бер, 2018 15:40
12 974
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 12:25
Jack Reacher
В Україні почалося зростання безробіття 1, 2
R2 » Нед 18 бер, 2018 13:24
12 663
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 13:54
lapay
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54877)
23.03.2018 12:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.