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Гройсман заявляє про зростання економіки на 2,5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Гройсман заявляє про зростання економіки на 2,5%
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:58
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:53
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Пон 19 бер, 2018 13:54
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