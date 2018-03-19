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Перший пішов: Львів
відмовляється від маршруток

Перший пішов: Львів відмовляється від маршруток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:23

Перший пішов: Львів відмовляється від маршруток

Пропонуємо до обговорення:
У петиції пропонувалося протягом п'яти років повністю перейти на електротранспорт і великогабаритні автобуси.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:23

..решение правильное.. но!.. 1) мафия - есть мафия. и "своего" за просто-так они не отдадут.. 2) Львов и так в долгах, как "в шелках" - чем расплачиваться станут за 150 бусов габаритных? 3) а ЗАЧЕМ полностью отказываться от "маршруток"?? - их надо просто урезать: по а) стоимости проезда - сделать на 30..40% дешевле тех же бусов, чтоб работали в жесткой марже прибыльности, б) по маршрутам и графикам движения - чтобы восстановить ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ смысл их введения: чтоб выполняли роль этаких "подметайл", подбирая по пути потенциальных пассажиров, без жесткой привязки к конкретному маршруту (типа "еду в Центр.. кому по пути?!..")
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:37

Львов, покажи пример перехода на электробусы, тем более что их у вас могут производить.

avax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:46

при клятом совке так було, цэ зрада
dexter
 
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