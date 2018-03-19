У петиції пропонувалося протягом п'яти років повністю перейти на електротранспорт і великогабаритні автобуси.
Дивися повний текст Перший пішов: Львів відмовляється від маршруток.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:23
Перший пішов: Львів відмовляється від маршруток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перший пішов: Львів відмовляється від маршруток.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:23
..решение правильное.. но!.. 1) мафия - есть мафия. и "своего" за просто-так они не отдадут.. 2) Львов и так в долгах, как "в шелках" - чем расплачиваться станут за 150 бусов габаритных? 3) а ЗАЧЕМ полностью отказываться от "маршруток"?? - их надо просто урезать: по а) стоимости проезда - сделать на 30..40% дешевле тех же бусов, чтоб работали в жесткой марже прибыльности, б) по маршрутам и графикам движения - чтобы восстановить ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ смысл их введения: чтоб выполняли роль этаких "подметайл", подбирая по пути потенциальных пассажиров, без жесткой привязки к конкретному маршруту (типа "еду в Центр.. кому по пути?!..")
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:37
Львов, покажи пример перехода на электробусы, тем более что их у вас могут производить.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:14
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:22
А окупаемость они посчитали? Ведь в приватной маршрутке водила деньги трясет с пассажиров а вот в таком автобусе не только пенсы едут бесплатно..там почти никто не платит..
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:43
доріг нема- а вони про електробуси. гулять так гулять - треба відразу гіперлуп тулити.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:45
Зачем им считать?- убытки -коммунальному предприятию, доходы -из бюджета "лизингополучателю". Перенимают опыт Харькова
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:56
Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:21
Re: Перший пішов: Львів відмовляється від маршруток
Таки львівським очільникам не терпиться розпиляти 1 млрд.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:17
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