|
|
Перший пішов: Львів відмовляється від маршруток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:31
Джон написав:
А окупаемость они посчитали? Ведь в приватной маршрутке водила деньги трясет с пассажиров а вот в таком автобусе не только пенсы едут бесплатно..там почти никто не платит..
Было бы желание. Вытрясти бабла можно где хочешь.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5287
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|74
|
|
|10
|574
|
П'ят 23 бер, 2018 10:29
Ой+
|
|15
|982
|
реклама