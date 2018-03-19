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Перший пішов: Львів
відмовляється від маршруток

Перший пішов: Львів відмовляється від маршруток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:31

  Джон написав:А окупаемость они посчитали? Ведь в приватной маршрутке водила деньги трясет с пассажиров а вот в таком автобусе не только пенсы едут бесплатно..там почти никто не платит..


Было бы желание. Вытрясти бабла можно где хочешь.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:14

хейтерам только бы шипеть. А мне понравилось. Экологичнее 20 летних испанских манов и 15 летних мерсов.
+ Рабочие места на украинском заводе. Пусть хоть 10 лямов распилят, лишь бы хоть что-то лучше стало
maotzedyn
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