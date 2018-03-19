Перший пішов: Львів відмовляється від маршруток

Было бы желание. Вытрясти бабла можно где хочешь.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:31
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:14
хейтерам только бы шипеть. А мне понравилось. Экологичнее 20 летних испанских манов и 15 летних мерсов.
+ Рабочие места на украинском заводе. Пусть хоть 10 лямов распилят, лишь бы хоть что-то лучше стало
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