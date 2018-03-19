Перший пішов: Львів відмовляється від маршруток

Додано: Суб 24 бер, 2018 09:37

maotzedyn написав: хейтерам только бы шипеть. А мне понравилось. Экологичнее 20 летних испанских манов и 15 летних мерсов.

+ Рабочие места на украинском заводе. Пусть хоть 10 лямов распилят, лишь бы хоть что-то лучше стало хейтерам только бы шипеть. А мне понравилось. Экологичнее 20 летних испанских манов и 15 летних мерсов.+ Рабочие места на украинском заводе. Пусть хоть 10 лямов распилят, лишь бы хоть что-то лучше стало

Плюсую. Только упортым российским ботам не нравятся улучшения в Украине. Они на г-но исходят как только чувствуют существенное падение спроса на свои нефтепродукты. Им за это платят, это понятно. Но почему некоторые реальные персонажи здесь до сих пор не верят в то, что электротранспорт в городах фактически не имеет недостатков при правильной организации движения? Возможно это потому, что они не ездили еще по городу на ниссане лиф или тесле?Украина - лидер атомной энергетики в мире. Так почему государство до этого дня не превратило наши конкурентные преимущества в миллиардные доходы? Кто вредитель? Почему не арестованы депутаты, которые наносят существенный вред экономике Украины своим бездействием?Было видео в ютубе про корейский общественный электротранспорт в городах. С ходу не нашел его. Но для начала и этого достаточно.