Перший пішов: Львів відмовляється від маршруток

Было бы желание. Вытрясти бабла можно где хочешь.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:31
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:14
хейтерам только бы шипеть. А мне понравилось. Экологичнее 20 летних испанских манов и 15 летних мерсов.
+ Рабочие места на украинском заводе. Пусть хоть 10 лямов распилят, лишь бы хоть что-то лучше стало
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:37
Плюсую. Только упортым российским ботам не нравятся улучшения в Украине. Они на г-но исходят как только чувствуют существенное падение спроса на свои нефтепродукты. Им за это платят, это понятно. Но почему некоторые реальные персонажи здесь до сих пор не верят в то, что электротранспорт в городах фактически не имеет недостатков при правильной организации движения? Возможно это потому, что они не ездили еще по городу на ниссане лиф или тесле?
Украина - лидер атомной энергетики в мире. Так почему государство до этого дня не превратило наши конкурентные преимущества в миллиардные доходы? Кто вредитель? Почему не арестованы депутаты, которые наносят существенный вред экономике Украины своим бездействием?
Было видео в ютубе про корейский общественный электротранспорт в городах. С ходу не нашел его. Но для начала и этого достаточно.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Суб 24 бер, 2018 09:55
Мысль очень здравая. Город привлекателен для туристов, потому сам факт наличия "великих собачих будок" город не красит. Перспективы национального производителя - тоже плюс. Но есть и минусы: слишком очевиден распил (еще и в лизинг, т. е. там целая цепочка кентов наживется), а у национального производителя (мне что-то кажется, что тендер "Богдан" выиграет) "продукт" может оказаться результатом в основном отверточной сборки малоизвестного китайского или еще какого удобрения на заводе в Украине (так всегда проще, ибо меньше риски. А схем подачи чужого как своего даже в моей голове масса.
П. С. ЛАЗ этого тендера не выиграет, у него владелец некошерный. Только Богдан
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:11
Если этот транспорт будет произведен на Украинских заводах, то это достойная цель. Если речь об очередной загрузке Европейских производств, то радоваться особенно нечему.
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:28
Re: Перший пішов: Львів відмовляється від маршруток
Сначала бы на нескольких маршрутах попробовали. А то получится. Данилыч прости! Данилыч вернись!
У нас в Киеве гоняют подобные автобусы на 114 маршруте, битком набитые. Интервала в 10-15 минут у автобусов и троллейбусов не будет, разве что в час пик. Днем автобус нужно по полчаса ждать, маршрутки только и выручают.
Когда милицию переименовали в полицию, то их на улицах было как говна по весне. А сейчас только под верховной зрадой))) Думаю с маршрутками будет то же самое.
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:40
Период селфи прошёл и 30-50 (в разных городах) процентов патрульной полиции уволилось. А автобусы новые в металолом за пол года не сдашь. Будут ездить.
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