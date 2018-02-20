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Венесуела знову девальвує
болівар в умовах гіперінфляції

Венесуела знову девальвує болівар в умовах гіперінфляції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:42

Венесуела знову девальвує болівар в умовах гіперінфляції

Пропонуємо до обговорення:
Влада Венесуели оголосила про чергову девальвацію національної валюти в умовах економічної кризи та гіперінфляції, а також вжили заходів для підвищення популярності петро - нафтової криптовалюти країни.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:42

Глядя на многолетние антирекорды отрицательного торгового сальдо и бюджетного дефицита в США в последнем месяце приходят в голову нелицеприятные мысли и сравнения...
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:46

На чорному ринку курс болівара в п’ятницю складає 231,3 тис. за $1

Далеко не мировой рекорд - в октябре 23-го курс немецкой марки достиг 4,3 триллиона за доллар, а 1-го апреля 24-го курс советского рубля составлял 50 тыс. за золотой рубль (почти 100 тыс. за доллар) в совзнаках 23-го года, и 50 (100) миллиардов в совзнаках 21-го года.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:40

І це в країні з найбільшими запасами нафти в світі!
Ось до чого привів "соціалізм" Уго Чавеса (націоналізація нафтовидобутку і інші його приколи)
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:32

  hxbbgaf написав:Глядя на многолетние антирекорды отрицательного торгового сальдо и бюджетного дефицита в США в последнем месяце приходят в голову нелицеприятные мысли и сравнения...

уже избавился от своих баксов из под матраса и перешел в рубль, ожидая краха Америки?
redmax84
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:55

Надо всех местных сказочников туда послать- пусть им там расскажут, что надо больше работать и платить налоги
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:06

  Волгарь написав:
На чорному ринку курс болівара в п’ятницю складає 231,3 тис. за $1

Далеко не мировой рекорд - в октябре 23-го курс немецкой марки достиг 4,3 триллиона за доллар, а 1-го апреля 24-го курс советского рубля составлял 50 тыс. за золотой рубль (почти 100 тыс. за доллар) в совзнаках 23-го года, и 50 (100) миллиардов в совзнаках 21-го года.

зимбабве - опять таки
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