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Венесуела знову девальвує болівар в умовах гіперінфляції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Влада Венесуели оголосила про чергову девальвацію національної валюти в умовах економічної кризи та гіперінфляції, а також вжили заходів для підвищення популярності петро - нафтової криптовалюти країни.
Дивися повний текст Венесуела знову девальвує болівар в умовах гіперінфляції
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:42
Глядя на многолетние антирекорды отрицательного торгового сальдо и бюджетного дефицита в США в последнем месяце приходят в голову нелицеприятные мысли и сравнения...
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:46
На чорному ринку курс болівара в п’ятницю складає 231,3 тис. за $1
Далеко не мировой рекорд - в октябре 23-го курс немецкой марки достиг 4,3 триллиона за доллар, а 1-го апреля 24-го курс советского рубля составлял 50 тыс. за золотой рубль (почти 100 тыс. за доллар) в совзнаках 23-го года, и 50 (100) миллиардов в совзнаках 21-го года.
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Волгарь
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:40
І це в країні з найбільшими запасами нафти в світі!
Ось до чого привів "соціалізм" Уго Чавеса (націоналізація нафтовидобутку і інші його приколи)
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andrijk777
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:32
hxbbgaf написав:
Глядя на многолетние антирекорды отрицательного торгового сальдо и бюджетного дефицита в США в последнем месяце приходят в голову нелицеприятные мысли и сравнения...
уже избавился от своих баксов из под матраса и перешел в рубль, ожидая краха Америки?
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redmax84
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:55
Надо всех местных сказочников туда послать- пусть им там расскажут, что надо больше работать и платить налоги
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Moimir
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:06
Волгарь написав:
На чорному ринку курс болівара в п’ятницю складає 231,3 тис. за $1
Далеко не мировой рекорд - в октябре 23-го курс немецкой марки достиг 4,3 триллиона за доллар, а 1-го апреля 24-го курс советского рубля составлял 50 тыс. за золотой рубль (почти 100 тыс. за доллар) в совзнаках 23-го года, и 50 (100) миллиардов в совзнаках 21-го года.
зимбабве - опять таки
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карти
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Додано: Суб 24 бер, 2018 13:11
Югославия -- 90-ые,
Венгрия после Второй мировой войны.
и естественно, вышеупомянутое Зимбабве.
Либертарианец
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Jorj
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Додано: Суб 24 бер, 2018 15:00
типичный авторитарный режим, который свою тупость и жадность списывает на проделки американцев
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Суб 24 бер, 2018 18:40
trololo написав:
типичный авторитарный режим, который свою тупость и жадность списывает на проделки американцев
если заменить слово "американцы" на "россияне", то получится Украина.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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RomanTik
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