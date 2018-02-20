|
|
Венесуела знову девальвує болівар в умовах гіперінфляції
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:41
RomanTik написав:
если заменить слово "американцы" на "россияне", то получится Украина.
Не вийде, іхтамнет вже запатентовано.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5545
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 727 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14
|1029
|
|
|50
|3809
|
П'ят 02 бер, 2018 16:39
lapay
|
|9
|435
|
реклама