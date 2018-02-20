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Венесуела знову девальвує
болівар в умовах гіперінфляції

Венесуела знову девальвує болівар в умовах гіперінфляції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:41

Re: Венесуела знову девальвує болівар в умовах гіперінфляції

  RomanTik написав:если заменить слово "американцы" на "россияне", то получится Украина.

Не вийде, іхтамнет вже запатентовано.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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