Про це повідомляють західні ЗМІ.
Дивися повний текст ФРС США підвищила ставку до максимуму за 10 років.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:43
ФРС США підвищила ставку до максимуму за 10 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФРС США підвищила ставку до максимуму за 10 років.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:43
Как это поможет преодолеть многолетние антирекорды отрицательного торгового сальдо и бюджетного дефицита в США как у них в последнем месяце? Это тупик!
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