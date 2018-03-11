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ФРС США підвищила ставку
до максимуму за 10 років

ФРС США підвищила ставку до максимуму за 10 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:43

ФРС США підвищила ставку до максимуму за 10 років

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють західні ЗМІ.

Дивися повний текст ФРС США підвищила ставку до максимуму за 10 років.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:43

Как это поможет преодолеть многолетние антирекорды отрицательного торгового сальдо и бюджетного дефицита в США как у них в последнем месяце? Это тупик!
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