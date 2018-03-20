RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні відкриються три
заводи з переробки соняшнику

В Україні відкриються три заводи з переробки соняшнику
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:49

В Україні відкриються три заводи з переробки соняшнику

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, за останні кілька років Україна стала важливим постачальником органічної продукції на західні ринки, зокрема в країни ЄС.

Дивися повний текст В Україні відкриються три заводи з переробки соняшнику.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80982
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:49

(1200+500+500)=2200 тонн в сутки.
2200*330=726 тыс. тонн в год с учетом ввода трех маслоперерабатывающих заводов.
vladimir_kustkov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 22.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж... 1, 2
R2 » Чет 22 бер, 2018 09:12
15 765
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 10:39
slavek
В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і...
R2 » Вів 20 бер, 2018 11:20
8 297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 20:15
Natt
Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 21 бер, 2018 11:03
30 1364
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 15:10
ruvex
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2169)
23.03.2018 13:28
Squeeze-out (97)
23.03.2018 13:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.