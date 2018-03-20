Нагадаємо, за останні кілька років Україна стала важливим постачальником органічної продукції на західні ринки, зокрема в країни ЄС.
Дивися повний текст В Україні відкриються три заводи з переробки соняшнику.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:49
В Україні відкриються три заводи з переробки соняшнику
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні відкриються три заводи з переробки соняшнику.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:49
(1200+500+500)=2200 тонн в сутки.
2200*330=726 тыс. тонн в год с учетом ввода трех маслоперерабатывающих заводов.
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