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Кабмін готовий за місяць врегулювати питання автомобілів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:06
Пропонуємо до обговорення:
Гройсман вважає ненормальною ситуацію із ввезенням в Україну автомобілів без законної їх реєстрації на території країни.
Дивися повний текст Кабмін готовий за місяць врегулювати питання автомобілів з іноземною реєстрацією
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