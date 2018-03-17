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Кабмін готовий за місяць
врегулювати питання автомобілів...

Кабмін готовий за місяць врегулювати питання автомобілів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:06

Кабмін готовий за місяць врегулювати питання автомобілів...

Пропонуємо до обговорення:
Гройсман вважає ненормальною ситуацію із ввезенням в Україну автомобілів без законної їх реєстрації на території країни.

Дивися повний текст Кабмін готовий за місяць врегулювати питання автомобілів з іноземною реєстрацією.
R2
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