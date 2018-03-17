Гройсман вважає ненормальною ситуацію із ввезенням в Україну автомобілів без законної їх реєстрації на території країни.
Дивися повний текст Кабмін готовий за місяць врегулювати питання автомобілів з іноземною реєстрацією.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:06
Кабмін готовий за місяць врегулювати питання автомобілів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін готовий за місяць врегулювати питання автомобілів з іноземною реєстрацією.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:14
Снизьте акциз и пошлину.
Достаточно 20% НДС, что получится 1000 уе с авто стоимостью 5000 уе, и 2000 с авто стоимостью 10000.
И никто не будет тащить сюда старые корчи евро-3-4-5
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