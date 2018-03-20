Україна і Франція підпишуть угоди про наміри придбати французькі вертольоти
Дивися повний текст Україна має намір купувати вертольоти у Франції.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:38
Україна має намір купувати вертольоти у Франції
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Дивися повний текст Україна має намір купувати вертольоти у Франції.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:51
Как и все остальное, хотя недавно порохоботы тут радовались какими-то украинским вертолетам...
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