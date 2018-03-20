Україна і Франція підпишуть угоди про наміри придбати французькі вертольоти
Дивися повний текст Україна має намір купувати вертольоти у Франції.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:38
Україна має намір купувати вертольоти у Франції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна має намір купувати вертольоти у Франції.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:51
Как и все остальное, хотя недавно порохоботы тут радовались какими-то украинским вертолетам...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:28
Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:43
Они радуются всему "длинному перечню продукции украинского машиностроения", убеждая, что оно работает и уверенно развивается. Это под новостями об остановке очередного завода.
А под новостями о закупках американских тепловозов и французских вертолетов на сотни миллионов долларов без процедуры тендера, аж плюются доказывая, что Украина ничего такого не производила и не производит.
PS: вообще, конечно, когда у служб спасения есть хорошие французские вертолеты - это прекрасно. Только важно понимать, что за импорт продуктов Украина будет расплачиваться сырьем, а не другим продуктом, который производит.
И за один такой вертолет придется отдать не менее 20 тыс тонн пшеницы, для выращивания которой нужно обработать не менее 5 тыс га!
Ни одна банановая/пшеничная/подсолнуховая страна не способна финансировать покупку дорогого и сложного импорта, поэтому обречена быть нищей.
Единственное сырье, экспорт которого все еще позволяет жить на широкую ногу - углеводороды. Но не с/х сырье и не железные руды...
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