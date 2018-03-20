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Україна має намір купувати
вертольоти у Франції

Україна має намір купувати вертольоти у Франції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:38

Україна має намір купувати вертольоти у Франції

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Франція підпишуть угоди про наміри придбати французькі вертольоти

Дивися повний текст Україна має намір купувати вертольоти у Франції.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:38

А как же "Мотор-Сич"?
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:51

  Аудитор написав:А как же "Мотор-Сич"?


Как и все остальное, хотя недавно порохоботы тут радовались какими-то украинским вертолетам...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:28

  Аудитор написав:А как же "Мотор-Сич"?

Блин.... Я первый хотел спросить)))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:43

  antikkristall написав: Как и все остальное, хотя недавно порохоботы тут радовались какими-то украинским вертолетам...

Они радуются всему "длинному перечню продукции украинского машиностроения", убеждая, что оно работает и уверенно развивается. Это под новостями об остановке очередного завода.

А под новостями о закупках американских тепловозов и французских вертолетов на сотни миллионов долларов без процедуры тендера, аж плюются доказывая, что Украина ничего такого не производила и не производит.

PS: вообще, конечно, когда у служб спасения есть хорошие французские вертолеты - это прекрасно. Только важно понимать, что за импорт продуктов Украина будет расплачиваться сырьем, а не другим продуктом, который производит.

И за один такой вертолет придется отдать не менее 20 тыс тонн пшеницы, для выращивания которой нужно обработать не менее 5 тыс га!

Ни одна банановая/пшеничная/подсолнуховая страна не способна финансировать покупку дорогого и сложного импорта, поэтому обречена быть нищей.

Единственное сырье, экспорт которого все еще позволяет жить на широкую ногу - углеводороды. Но не с/х сырье и не железные руды...
Criticus
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:47

Re: Україна має намір купувати вертольоти у Франції

Тут только массовые расстрелы...
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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