Україна і Франція підпишуть угоди про наміри придбати французькі вертольоти
Дивися повний текст Україна має намір купувати вертольоти у Франції.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:38
Україна має намір купувати вертольоти у Франції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна має намір купувати вертольоти у Франції.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:51
Как и все остальное, хотя недавно порохоботы тут радовались какими-то украинским вертолетам...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:28
Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:43
Они радуются всему "длинному перечню продукции украинского машиностроения", убеждая, что оно работает и уверенно развивается. Это под новостями об остановке очередного завода.
А под новостями о закупках американских тепловозов и французских вертолетов на сотни миллионов долларов без процедуры тендера, аж плюются доказывая, что Украина ничего такого не производила и не производит.
PS: вообще, конечно, когда у служб спасения есть хорошие французские вертолеты - это прекрасно. Только важно понимать, что за импорт продуктов Украина будет расплачиваться сырьем, а не другим продуктом, который производит.
И за один такой вертолет придется отдать не менее 20 тыс тонн пшеницы, для выращивания которой нужно обработать не менее 5 тыс га!
Ни одна банановая/пшеничная/подсолнуховая страна не способна финансировать покупку дорогого и сложного импорта, поэтому обречена быть нищей.
Единственное сырье, экспорт которого все еще позволяет жить на широкую ногу - углеводороды. Но не с/х сырье и не железные руды...
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:47
Re: Україна має намір купувати вертольоти у Франції
Тут только массовые расстрелы...
Прокремлевский тролль.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:05
Да не вопрос - ты уже нашел, где в Украине производили тепловозы? Или опять начнешь рассказывать, что может быть в Днепре наверное получилось бы?
Однозначно. Только вот незадача - если верить подобной зрадофильской логике, то в Украине уже лет 10 нищета хуже, чем в самой отсталой Африке, потому что дорогой и сложный импорт вполне покупается.
А на самом деле - реальность опять макает зрадофилов в лужу.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:19
Ну давайте проверим мою логику на близких к теме вертолетов пассажирских самолетах. По невоенным вертолетам статистику найти просто крайне тяжело.
Все перевозчики Украины (экспортера подсолнухов) владеют парком 118 самолетов. На 42 млн населения.
Коэффициент 2,8 самолетов на 1 млн жителей.
Россия (экспортер углеводородов) - 753 на 144 млн жителей.
Коэффициент - 5,22 (в 1,9 раза больше, чем в Украине)
ЕС (производитель продуктов и услуг) - 4800 на 500 млн жителей.
Коэффициент - 9,6 (в 3,4 раза больше, чем в Украине; в 1,8 раза больше, чем в России)
Хотите еще - возьмите автотранспорт. Вот вам ссылка:
Приведенная мной логика будет работать на любом примере, она абсолютна. И спорить с этим будет только дурак, или большой любитель выступать не по делу
Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:24
Criticus, зато в Украине самый высокий коэффициент шоколадок рошен на человека.
И это всё компенсирует
Всё IMHO
Додано: Суб 24 бер, 2018 06:23
Не хуже чем в самых отсталых странах Африки.
Примерно как в африканских "среднячках".
Хуже чем в самых развитых странах Африки.
+ основная проблема что даже большинство африканских аутсайдеров развиваются большими темпами чем Украина.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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