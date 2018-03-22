Україна має намір купувати вертольоти у Франції

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Sommer написав: Однозначно. Только вот незадача - если верить подобной зрадофильской логике, то в Украине уже лет 10 нищета хуже, чем в самой отсталой Африке, потому что дорогой и сложный импорт вполне покупается.
А на самом деле - реальность опять макает зрадофилов в лужу.
кстати о сравнении....
Украина — экономически сильная африканская страна
В Африке 62 государства и зависимых территорий. Украина может гордиться своей экономикой — всего 6 стран Африки опережают нас по экономической мощи. А если взять страны, сопоставимые с Украиной по населению, и посчитать ВВП на человека, то нас опережают три государства самого бедного региона на планете. В мире очень серьезная конкуренция, экономики наших африканских конкурентов растут быстро, и с темпами роста в 2,3% Украина занимает неприглядное место в мире даже если сравнивать с Африкой. Более бедные государства — Эфиопия, Кот-д"Ивуар или Сенегал — развиваются быстрее Украины. Украинцы могут поискать работу в Нигерии, а наиболее талантливые — устроиться работать на Маврикий или в Габон
Во многих африканских странах зарплата выше, чем в Украине.
Египет и Нигерия привлекательнее для инвесторов, чем Украина
Жители Габона и Ботсваны откладывают больше, чем украинцы
Есть интересный экономический показатель — объем валовых внутренних сбережений. Это сбережения домохозяйств, компаний и государства. Образно говоря, глобальная заначка. Эту заначку считают в процентах к ВВП. В Украине она составляет 15% ВВП. В Габоне — почти половину ВВП.
Открывать бизнес в Украине так же легко, как… в Африке