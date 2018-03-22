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Україна має намір купувати
вертольоти у Франції

Україна має намір купувати вертольоти у Франції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:07

Очень надеюсь, что будет дана оценка действиям по превращению Украины в отсталое государство. Вряд ли это поможет самой Украине, но страны СНГ смогут вынести кое какие уроки.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:42

  Sommer написав:
Однозначно. Только вот незадача - если верить подобной зрадофильской логике, то в Украине уже лет 10 нищета хуже, чем в самой отсталой Африке, потому что дорогой и сложный импорт вполне покупается.

А на самом деле - реальность опять макает зрадофилов в лужу. :mrgreen:


кстати о сравнении....

Украина — экономически сильная африканская страна

В Африке 62 государства и зависимых территорий. Украина может гордиться своей экономикой — всего 6 стран Африки опережают нас по экономической мощи.
А если взять страны, сопоставимые с Украиной по населению, и посчитать ВВП на человека, то нас опережают три государства самого бедного региона на планете.
В мире очень серьезная конкуренция, экономики наших африканских конкурентов растут быстро, и с темпами роста в 2,3% Украина занимает неприглядное место в мире даже если сравнивать с Африкой. Более бедные государства — Эфиопия, Кот-д"Ивуар или Сенегал — развиваются быстрее Украины.
Украинцы могут поискать работу в Нигерии, а наиболее талантливые — устроиться работать на Маврикий или в Габон

Во многих африканских странах зарплата выше, чем в Украине.

Египет и Нигерия привлекательнее для инвесторов, чем Украина

Жители Габона и Ботсваны откладывают больше, чем украинцы

Есть интересный экономический показатель — объем валовых внутренних сбережений. Это сбережения домохозяйств, компаний и государства. Образно говоря, глобальная заначка. Эту заначку считают в процентах к ВВП. В Украине она составляет 15% ВВП. В Габоне — почти половину ВВП.

Открывать бизнес в Украине так же легко, как… в Африке


много чего любопытного, читайте

http://businessviews.com.ua/ru/economy/ ... ikoj-1775/
19yuriy91
 
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