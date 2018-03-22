Про це під час Години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Гройсман розповів, коли може подешевшати газ.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:04
Гройсман розповів, коли може подешевшати газ
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Дивися повний текст Гройсман розповів, коли може подешевшати газ.
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