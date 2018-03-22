Про це під час Години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Гройсман розповів, коли може подешевшати газ.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:04
Гройсман розповів, коли може подешевшати газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів, коли може подешевшати газ.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:43
Вот это трепло.
Украина добывает 20, а потребляет 35 млрд кубов. Ну пусть каждый год добыча будет расти на 0,7 млрд (хотя нет такого тренда и близко!). Какой, нафиг, 2020-й год для начала экспорта???
В 2020-м добыча будет на уровне 22 млрд при самых оптимистичных раскладах.
Уменьшение потребления в прошлые годы ассоциировано исключительно с уменьшением населения и промышленного производства. Это до какого уровня Гройсман планирует довести страну, чтобы в 2020-м потребление упало ниже 20-22 млрд кубов, чтобы мы могли экспортировать?..
Как говорится, рукописи не горят. Повышая тарифы на газ на очередные 100% в апреле 2016 года Гройсман заявлял "это будет последнее повышение цены в истории Украины"
https://www.segodnya.ua/economics/enews/groysman-eto-budet-poslednee-izmenenie-ceny-na-gaz-dlya-ukraincev-711452.html
Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:26
Пока у власти будут такие свиномордые, как сейчас модно - будеттокодорожать. Принципиально. Всегда.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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