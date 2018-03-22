Гройсман розповів, коли може подешевшати газ

Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:26

Пока у власти будут такие свиномордые, как сейчас модно - будеттокодорожать. Принципиально. Всегда.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.