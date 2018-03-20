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Порошенко оприлюднив економічні
втрати від агресії РФ в...

Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:55

Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Петро Порошенко повідомив під час візиту у Волинську область.

Дивися повний текст Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:55

Респект Україні та всім нам, і тим, хто допомагав втриматися від російського нападу.
locustsucol
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