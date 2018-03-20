Про це Петро Порошенко повідомив під час візиту у Волинську область.
Дивися повний текст Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в Україні.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:55
Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в Україні.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:55
Респект Україні та всім нам, і тим, хто допомагав втриматися від російського нападу.
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