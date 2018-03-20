Про це Петро Порошенко повідомив під час візиту у Волинську область.
Дивися повний текст Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в Україні.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:55
Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в Україні.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:55
Респект Україні та всім нам, і тим, хто допомагав втриматися від російського нападу.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:15
antey1969
Фейсбук уже ввел возможность жаловаться на информацию, как "фейк ньюс". Это в штатах. В Украине гибридная война на пике.
Модераторы, администрация сайта, почему вы дожидаетесь, когда вас мы заставим законом, где ваша совесть?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:21
antey1969
Гарант отдал больше миллиарда долларов на снабжение армии Украины и благотворительность в Украине за 3 года.
"Богданы" ни прямо, ни опосредованно - не имеют отношения к "гаранту".
Гудка сразу заставили вернуть украденные при яныке частоты на 3ж, затем весь Укртелеком.
Язык не болит врать, произнося росийскую пропаганду ?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:30
Кондитерка и банки растут благодаря войне? Вот это веселые выдумки.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:18
Re: Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в.
Были дотационные Крым и донецкие/луганские шахты - было плохо. Не стало дотационных Крыма и шахт - тоже плохо. А если "вернутся" Крым и шахты - опять дотации платить? Опять же плохо будет? Когда же будет хорошо?..
Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:22
Re: Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в.
Вы с цифрами и валютой не напутали?
Сам Порошенко путается в том, какую сумму он передал на благотворительность и армию (на даты публикаций можно не обращать внимания, т.к. в обоих случаях говорится только о 2014-2016 гг.):
Там и инфографика приведена.
Даже если взять по максимуму, 700 млн. грн. это грубо 27 млн. долларов. По-вашему оставшуюся часть (1 млрд. долл. - 27 млн. долл. = 973 млн. долл.) Президент отдал на армию и благотворительность чисто в 2017-м году?
973 млн. долл. х 26 = 25,3 млрд. грн. передано им в 2017-м
И 2014-17 гг. это 4 года, не 3.
Ну а Саакашвили вообще говорит о том, что личные финансисты Порошенко Пасенюк и Гонтарева вывели за пределы Украины 1,5 млрд. Януковича - об этом его прямая речь в зале суда с 2:43
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