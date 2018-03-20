Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в...

Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:22

locustsucol написав: Гарант отдал больше миллиарда долларов на снабжение армии Украины и благотворительность в Украине за 3 года. Гарант отдална снабжение армии Украины и благотворительность в Украине

только о 2014-2016 гг.

12 мая 2017

Семья президента Украины Петра Порошенко за три года потратила 700 млн грн на армию и инфраструктурные проекты.



Об этом говорится в отчете Фонда Порошенко.



Половина средств – 350 млн грн. – была потрачена на украинскую армию.

30 октября 2016 г

Також на благодійність і підтримку армії у 2014-2016 роках мною та підприємствами, де я виступаю кінцевим бенефіціаром, перераховано близько 400 мільйонів гривень.

Вы с цифрами и валютой не напутали?Сам Порошенко путается в том, какую сумму он передал на благотворительность и армию (на даты публикаций можно не обращать внимания, т.к. в обоих случаях говорится):Там и инфографика приведена.Даже если взять по максимуму, 700 млн. грн. это грубо 27 млн. долларов. По-вашему оставшуюся часть (1 млрд. долл. - 27 млн. долл. =.) Президент отдал на армию и благотворительность чисто в 2017-м году?973 млн. долл. х 26 =передано им в 2017-мИ 2014-17 гг. это 4 года, не 3.Ну а Саакашвили вообще говорит о том, что личные финансисты Порошенко Пасенюк и Гонтарева вывели за пределы Украины 1,5 млрд. Януковича - об этом его прямая речь в зале суда с 2:43