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Порошенко оприлюднив економічні
втрати від агресії РФ в...

Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:55

Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Петро Порошенко повідомив під час візиту у Волинську область.

Дивися повний текст Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:55

Респект Україні та всім нам, і тим, хто допомагав втриматися від російського нападу.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:15

antey1969
Фейсбук уже ввел возможность жаловаться на информацию, как "фейк ньюс". Это в штатах. В Украине гибридная война на пике.
Модераторы, администрация сайта, почему вы дожидаетесь, когда вас мы заставим законом, где ваша совесть?
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:21

antey1969
Гарант отдал больше миллиарда долларов на снабжение армии Украины и благотворительность в Украине за 3 года.
"Богданы" ни прямо, ни опосредованно - не имеют отношения к "гаранту".
Гудка сразу заставили вернуть украденные при яныке частоты на 3ж, затем весь Укртелеком.
Язык не болит врать, произнося росийскую пропаганду ?
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:30

  antey1969 написав:У кого потери, а для кого война - мать родна.
Банк Гаранта, кондитерка, "богданы" весьма неплохо так нарастили прибыли, Гудок тоже буквально на глазах восстанавливает свои позиции.


Кондитерка и банки растут благодаря войне? Вот это веселые выдумки.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:18

Re: Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в.

Были дотационные Крым и донецкие/луганские шахты - было плохо. Не стало дотационных Крыма и шахт - тоже плохо. А если "вернутся" Крым и шахты - опять дотации платить? Опять же плохо будет? Когда же будет хорошо?..
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:22

Re: Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в.

  locustsucol написав:Гарант отдал больше миллиарда долларов на снабжение армии Украины и благотворительность в Украине за 3 года.

Вы с цифрами и валютой не напутали?

Сам Порошенко путается в том, какую сумму он передал на благотворительность и армию (на даты публикаций можно не обращать внимания, т.к. в обоих случаях говорится только о 2014-2016 гг.):

12 мая 2017
Семья президента Украины Петра Порошенко за три года потратила 700 млн грн на армию и инфраструктурные проекты.

Об этом говорится в отчете Фонда Порошенко.

Половина средств – 350 млн грн. – была потрачена на украинскую армию.

https://ru.tsn.ua/groshi/semya-poroshen ... 58298.html
Там и инфографика приведена.

30 октября 2016 г
Також на благодійність і підтримку армії у 2014-2016 роках мною та підприємствами, де я виступаю кінцевим бенефіціаром, перераховано близько 400 мільйонів гривень.

https://www.facebook.com/petroporoshenk ... 4569265603

Даже если взять по максимуму, 700 млн. грн. это грубо 27 млн. долларов. По-вашему оставшуюся часть (1 млрд. долл. - 27 млн. долл. = 973 млн. долл.) Президент отдал на армию и благотворительность чисто в 2017-м году?

973 млн. долл. х 26 = 25,3 млрд. грн. передано им в 2017-м :?:
И 2014-17 гг. это 4 года, не 3.

Ну а Саакашвили вообще говорит о том, что личные финансисты Порошенко Пасенюк и Гонтарева вывели за пределы Украины 1,5 млрд. Януковича - об этом его прямая речь в зале суда с 2:43
https://www.youtube.com/watch?v=z6k3wDk0Fak
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:37

Доля Крыма в ВВП Украины составляла ровно 3%, а не 3,6%.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vrp/vrp2008_u.htm

Обязательно нужно было соврать!

И из этих 3% еще нужно вычесть часть предприятий и населения, которые мигрировали на контитентальную часть страны.

Далее, Донбасс (весь) - 14,4% ВВП. Ссылка та же. Ложь номер 2.

Что касается доли только оккупированной части Донбасса - однозначно сказать сложно, потому что значительная часть предприятий продолжает работать под украинской юрисдикцией. Пруф ниже:

https://economics.unian.net/finance/10014515-ukraina-prodolzhaet-poluchat-nalogi-iz-ordlo-goskaznacheystvo.html

По площади же оккупированная часть составляет менее 50%.

Учитывая все это более вероятно, что доля временно потерянного Донбасса составляла процентов 6-8 в ВВП страны.

Итого, порядка 10% можно объяснить войной. Все остальное - непрофессионализм и коррупция власти.

А в цифрах это остальное - порядка 64 млрд долларов в год. 164 млрд долларов ВВП 2013 без учета потерянных территорий минус 100 млрд долларов (оценочно - период еще не закрыт) ВВП 2017
Criticus
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:43

  Criticus написав:Доля Крыма в ВВП Украины составляла ровно 3%, а не 3,6%.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2008_u.htm

Обязательно нужно было соврать!


Такое обвинение от тебя особенно весело видеть. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:34

Кинуть в медведя камень, а потом гордиться качественным протезом.
nik1
 
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