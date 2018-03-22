RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко оприлюднив економічні
втрати від агресії РФ в...

Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:35

А подумать у кого на поводу пошли зрада?
nik1
 
Повідомлень: 908
З нами з: 17.08.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 45 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна змогла уникнути дефолту - Порошенко
R2 » Суб 24 бер, 2018 10:29
2 34
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 10:30
nik1
Порошенко відреагував на затримання Савченко 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 22 бер, 2018 17:07
44 3827
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 22:30
ceba
Порошенко підписав закон про платні дороги
R2 » Чет 22 бер, 2018 14:47
6 295
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 10:38
ssnet
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20977)
24.03.2018 10:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.