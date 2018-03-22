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Порошенко оприлюднив економічні втрати від агресії РФ в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 бер, 2018 10:35
А подумать у кого на поводу пошли зрада?
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nik1
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